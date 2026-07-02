В Польше считают, что Украина не делится технологиями дронов из-за исторических споров

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что Украина не делится с его страной технологиями в сфере дронов из-заисторических разногласий.

Заявление польского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш отметил, что обсуждение передачи истребителей МиГ-29 Киеву в обмен на доступ к дроновым технологиям продолжалось уже несколько месяцев.

"Сначала они согласились на такое решение, но сегодня не соблюдают договоренность", – сказал он.

На вопрос, почему Украина этого не делает, Косиняк-Камыш предположил, что Киев из внутриполитических соображений отдаёт приоритет историческим спорам с Польшей.

"Думаю, это вытекает из той стратегии, которую они сейчас выбрали – что именно конфликт, корни которого уходят в историю, сейчас формирует имидж президента Зеленского", – отметил министр.

Косиняк-Камыш добавил, что такой подход подпитывает поддержку ультраправых партий в Польше, стремящихся воспользоваться антиукраинскими настроениями.

Польша является одним из самых надежных союзников Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, оказывая военную помощь и выступая ключевым логистическим центром для западной помощи.

Однако отношения периодически осложняются из-за споров по историческим вопросам и импорту сельскохозяйственной продукции.

Последние напряжения возникли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне спора об украинском воинском подразделении, названном в честь героев УПА.

Ранее СМИ сообщили, что Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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