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По всій Польщі протестують сирени тривоги

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 10:48 — Уляна Кричковська-Богданова

У вівторок, 21 липня, по всій Польщі відбудуться масштабні навчання з перевірки систем попередження населення про можливі повітряні загрози. 

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Навчання отримали кодову назву "ALARM 2026". Сирени та інші елементи системи оповіщення працюватимуть із 07:00 до 19:00. 

Метою навчань є перевірка готовності систем оповіщення військових і цивільного населення, а також виявлення можливих недоліків у роботі служб екстреного реагування.

Служби екстреної допомоги закликають населення зберігати спокій і нагадують, що подібні перевірки необхідні для вдосконалення системи громадського оповіщення.

У вересні 2025 року у Великій Британії тестували систему мобільного оповіщення про надзвичайні ситуації. 

У листопаді того ж року для перевірки системи раннього оповіщення по всій Латвії на три хвилини вмикали сирени тривоги, а на смартфони мешканців надсилали повідомлення про причину їхнього спрацьовування. 

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