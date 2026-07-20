По всій Польщі протестують сирени тривоги

У вівторок, 21 липня, по всій Польщі відбудуться масштабні навчання з перевірки систем попередження населення про можливі повітряні загрози.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Навчання отримали кодову назву "ALARM 2026". Сирени та інші елементи системи оповіщення працюватимуть із 07:00 до 19:00.

Метою навчань є перевірка готовності систем оповіщення військових і цивільного населення, а також виявлення можливих недоліків у роботі служб екстреного реагування.

Служби екстреної допомоги закликають населення зберігати спокій і нагадують, що подібні перевірки необхідні для вдосконалення системи громадського оповіщення.

У вересні 2025 року у Великій Британії тестували систему мобільного оповіщення про надзвичайні ситуації.

У листопаді того ж року для перевірки системи раннього оповіщення по всій Латвії на три хвилини вмикали сирени тривоги, а на смартфони мешканців надсилали повідомлення про причину їхнього спрацьовування.