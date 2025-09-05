У Британії протестують систему мобільного оповіщення про надзвичайні ситуації

Мобільні телефони у Великій Британії в неділю одночасно транслюватимуть сигнал сирени в межах тестування національної системи оповіщення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У британському уряді попередили, що о 15:00 у неділю за місцевим часом більшість із 87 мільйонів мобільних телефонів і планшетів у країні видаватимуть звук сирени і вібруватимуть протягом приблизно 10 секунд.

На пристрої також має прийти повідомлення про те, що це лише друге тестування національної системи оповіщення – попереднє було у 2003 році.

Аби мінімізувати потенційні негативні наслідки тестування, в уряді Британії останні тижні неодноразово нагадували про його наближення і стверджують, що обрали дату й час, коли не буде масштабних масових заходів.

За останні два роки у Британії п'ять разів використовували систему оповіщення для попереджень про загрози – від грози до виявлених нерозірваних снарядів.

Раніше повідомлялось, що уряд Чехії розглядає створення сучасної системи екстреного сповіщення населення в надзвичайних ситуаціях.

Уряд Естонії схвалив розробку ще однієї системи оповіщення населення про загрозу шляхом розсилання повідомлень на мобільні телефони – на додачу до загальноєвропейської системи, заснованої на технології 5G.