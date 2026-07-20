По всей Польше протестируют сирены тревоги

Во вторник, 21 июля, по всей Польше пройдут масштабные учения по проверке систем оповещения населения о возможных воздушных угрозах.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Учения получили кодовое название "ALARM 2026". Сирены и другие элементы системы оповещения будут работать с 07:00 до 19:00.

Целью учений является проверка готовности систем оповещения военных и гражданского населения, а также выявление возможных недостатков в работе служб экстренного реагирования.

Службы экстренной помощи призывают население сохранять спокойствие и напоминают, что подобные проверки необходимы для совершенствования системы общественного оповещения.

В сентябре 2025 года в Великобритании тестировали систему мобильного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В ноябре того же года для проверки системы раннего оповещения по всей Латвии на три минуты включали сирены тревоги, а на смартфоны жителей отправляли сообщения о причине их срабатывания.