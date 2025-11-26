По всій Латвії протестують сирени тривоги та систему мобільного оповіщення

Для перевірки системи раннього оповіщення в середу, 26 листопада, по всій Латвії на три хвилини будуть увімкнені сирени тривоги, а на смартфони мешканців буде надіслано повідомлення про причину їхнього спрацьовування.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу (VUGD), пише "Європейська правда".

Під час перевірки з 10 до 10.10 ранку буде звучати трихвилинний хвилеподібний сигнал, тобто сирена буде звучати п'ять секунд, потім перерветься, а потім повториться п'ятисекундний звуковий сигнал і знову перерва.

У середу о 15.30 VUGD та інформаційний центр Міністерства внутрішніх справ проведуть пресконференцію про результати перевірки.

У заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, начальник Державної пожежно-рятувальної служби Мартіньш Балтманіс і представник інформаційного центру МВС.

Нагадаємо, у жовтні в Литві проходили Vyčio Skliautas 2025 – наймасштабніші в історії країни навчання для перевірки системи мобілізації, у яких брали участь понад 100 установ і близько 2 тисяч учасників.

А у вересні у Великій Британії тестували систему мобільного оповіщення про надзвичайні ситуації.