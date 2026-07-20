У Вільнюсі попрощалися з литовським добровольцем, що загинув на війні в Україні

Десятки людей, серед яких високопосадовці, зібралися в неділю в церкві у Вільнюсі, щоб віддати останню шану Ігнасу Кайлюсу – литовському добровольцю, який загинув, воюючи на боці українських сил проти російських загарбників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

25-річний Кайлюс став третім громадянином Литви, про загибель якого в боях в Україні стало відомо з початку повномасштабного російського вторгнення.

Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас зазначив, що Кайлюс розумів значення боротьби України проти російської агресії. Він сказав присутнім, що Україна захищає не лише власну свободу, а й незалежність усієї Європи.

Литовські високопосадовці вшанували пам'ять добровольця, зокрема від імені президента Гітанаса Науседи було покладено вінок.

У своїй заяві президент зазначив, що Кайлюс без вагань обрав шлях боротьби за свободу України, повністю усвідомлюючи відповідальність, яку це за собою тягне. Він наголосив, що самопожертва, мужність і вірність принципам цього добровольця залишаться тривалим прикладом громадянського обов'язку та героїзму.

Прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що країна втратила "сміливого, волелюбного молодого чоловіка", який вирішив боротися "там, де свободу захищають із найбільшим ризиком і найвищою ціною".

Кайлюс приєднався до Збройних сил України в лютому цього року, служивши помічником гранатометника в піхотному підрозділі. Він зник безвісти після виходу на бойове завдання 2 червня, і згодом його загибель підтвердилася.

Район, де він перебував, потрапив під обстріл російських військ незадовго до того, як з ним зник зв'язок.

Він служив у підрозділі, що складався переважно з іноземних добровольців із Бразилії та Колумбії.

Раніше на українському фронті загинули ще двоє литовців – Тадас Тумас та Томас Валентеліс.

Президент Литви нагородив українських військових за евакуацію тіла Валентеліса, що перетворилася на цілу операцію.

У Вільнюсі перейменували одну з вулиць на честь Тадаса Тумаса.