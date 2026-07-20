В Вильнюсе простились с литовским добровольцем, погибшим на войне в Украине

Десятки людей, в том числе высокопоставленные чиновники, собрались в воскресенье в церкви в Вильнюсе, чтобы отдать последнюю дань уважения Игнасу Кайлюсу – литовскому добровольцу, погибшему, сражаясь на стороне украинских сил против российских захватчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

25-летний Кайлюс стал третьим гражданином Литвы, о гибели которого в боях в Украине стало известно с начала полномасштабного российского вторжения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас отметил, что Кайлюс понимал значение борьбы Украины против российской агрессии. Он сказал присутствующим, что Украина защищает не только собственную свободу, но и независимость всей Европы.

Литовские высокопоставленные чиновники почтили память добровольца, в частности, от имени президента Гитанаса Науседы был возложен венок.

В своем заявлении президент отметил, что Кайлюс без колебаний выбрал путь борьбы за свободу Украины, полностью осознавая ответственность, которую это влечет за собой. Он подчеркнул, что самопожертвование, мужество и верность принципам этого добровольца останутся вечным примером гражданского долга и героизма.

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна потеряла "смелого, свободолюбивого молодого человека", который решил сражаться "там, где свободу защищают с наибольшим риском и самой высокой ценой".

Кайлюс вступил в Вооруженные силы Украины в феврале этого года, служа помощником гранатометчика в пехотном подразделении. Он пропал без вести после выхода на боевое задание 2 июня, и впоследствии его гибель подтвердилась.

Район, где он находился, попал под обстрел российских войск незадолго до того, как с ним прервалась связь.

Он служил в подразделении, состоявшем преимущественно из иностранных добровольцев из Бразилии и Колумбии.

Ранее на украинском фронте погибли еще двое литовцев – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

Президент Литвы наградил украинских военных за эвакуацию тела Валентелиса, которая превратилась в целую операцию.

В Вильнюсе переименовали одну из улиц в честь Тадаса Тумаса.