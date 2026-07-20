Литва і ще 6 країн працюють над європейським меморіалом жертвам тоталітарних режимів

Щонайменше шість країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів XX століття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює "Платформа європейської пам’яті та совісті", а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на сьогодні підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку.

Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску.

У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів.

Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році.

Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається, і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади.

Нагадаємо, у травні 2025 року президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.

Ще у липні 2022 року глави Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії звернулися до керівників Європейської комісії, Ради ЄС та Європейської ради з пропозицією створити меморіал жертвам тоталітаризму в Брюсселі.