Литва и ещё 6 стран работают над европейским мемориалом жертвам тоталитарных режимов

По меньшей мере шесть стран пообещали оказать политическую и финансовую поддержку инициативе под руководством Литвы по возведению в Брюсселе общеевропейского мемориала в честь жертв тоталитарных режимов XX века.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что страна уже выделила на этот проект 70 тысяч евро. Сбор средств осуществляет "Платформа европейской памяти и совести", а Эстония, Латвия, Албания, Словения, Польша и Хорватия на сегодняшний день подтвердили свою готовность оказать финансовую поддержку.

Во время визита в Литву президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку этой инициативе и подтвердил планы своей страны относительно финансового взноса.

В министерстве отметили, что переговоры о реализации проекта продолжаются с другими европейскими странами, в частности со странами Центральной Европы, а также с Бельгией и институтами ЕС. Также планируется расширить инициативу за счет привлечения бизнеса, неправительственных организаций, фондов и частных доноров.

Литва надеется открыть мемориал во время своего председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

Министерство иностранных дел сообщило, что подготовка продвигается, и в настоящее время продолжается процесс получения необходимых разрешений от местных органов власти.

Напомним, в мае 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна работает над тем, чтобы в Брюсселе появился памятник преступлениям нацизма и советского режима.

Еще в июле 2022 года главы Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии обратились к руководителям Европейской комиссии, Совета ЕС и Европейского совета с предложением создать мемориал жертвам тоталитаризма в Брюсселе.