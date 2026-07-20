Президентка Єврокомісії та новий прем’єр мали "плідну розмову"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "провела плідну телефонну розмову" з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

Про це вона повідомила у соцмережі Х у понеділок, 20 липня, передає "Європейська правда".

У підсумку розмови фон дер Ляєн запевнила у подальшій співпраці у питанні реформ, які сприяють просуванню процесу вступу України до ЄС.

Також вони поспілкувалися щодо підготовки до зими та питання критичної енергетичної інфраструктури.

"Наша угода щодо дронів дозволить залучити промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Корецький може "розраховувати на повну підтримку, зокрема у роботі з покращення управління енергетичним сектором".

Також нагадаємо, що Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко. 17 липня Сибігу було покладене виконання обовʼязків міністра закордонних справ України.

У новому уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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