Глава Еврокомиссии и новый премьер Украины провели "плодотворную беседу"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела плодотворную телефонную беседу с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким.
Об этом она сообщила в социальной сети X в понедельник, 20 июля, передает "Европейская правда".
По итогам беседы фон дер Ляйен заверила в дальнейшем сотрудничестве по вопросам реформ, способствующих продвижению процесса вступления Украины в ЕС.
Также они обсудили подготовку к зиме и вопросы критической энергетической инфраструктуры.
"Наше соглашение о дронах позволит задействовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования для Украины", – отметила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Корецкий может "рассчитывать на полную поддержку, в частности в работе по улучшению управления энергетическим сектором".
Также напомним, что Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко. 17 июля Сибиге было возложено исполнение обязанностей министра иностранных дел Украины.
В новом правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом: Изменения не в пользу вступления в ЕС: чем опасны постоянные правительственные ротации.