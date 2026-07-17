Сибіга став виконувачем обов’язків глави МЗС

У пʼятницю, 17 липня, на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького на Андрія Сибігу було покладене виконання обовʼязків міністра закордонних справ України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив у коментарі журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

Він зазначив, що кандидатуру Сибіги для продовження виконання обовʼязків глави МЗС запропонував президент Володимир Зеленський.

"Команда МЗС продовжує виконувати поставлені завдання задля посилення України, збільшення тиску на агресора, зміцнення позицій нашої держави на міжнародній арені та наближення миру", – наголосив Тихий.

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко. Очікується, що Сибіга буде перепризначений на посаду в уряді Сергія Корецького. За це за поданням президента ще має проголосувати Верховна Рада.

Нагадаємо, у новому уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.