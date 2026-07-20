Трамп: США "очень сильно" ударили по Ирану в честь погибших военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вновь "очень сильно" ударили по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, когда возвращался в Вашингтон после финала чемпионата мира по футболу, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Ранее Соединенные Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести еще одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

"Сегодня ночью мы снова нанесли им очень сильный удар и сделали это в честь, вероятно, трех больших патриотов", – заявил Трамп.

Американский президент также отметил, что погибшие боролись за то, чтобы "Иран не смог получить ядерное оружие".

Как сообщалось, Центральное командование США (CENTCOM) по приказу верховного главнокомандующего завершило девятый раунд ударов по Ирану.

Напомним, Трамп усилил давление на Иран с требованием заключить соглашение с США, заявив, что в стране "никого не останется", если этого не произойдет.