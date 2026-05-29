Болгарія скоротить перебування військових літаків США у країні через візові суперечки

Болгарія дозволить американським військовим літакам перебувати на території цієї країни-члена НАТО лише до кінця червня.

Про це заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Радев ухвалив таке рішення після того, як США не затвердили безвізовий режим для болгарських мандрівників.

"Я повністю розумію складність регуляторних процедур і необхідність часу, але у нас також є свої пріоритети та процедури, і ми не можемо позитивно відповісти на прохання про тривале перебування літаків і танків в аеропорту Софії", – сказав він.

Раніше цього місяця Радев розмовляв із президентом США Дональдом Трампом і закликав призупинити дію візового режиму для громадян Болгарії при в’їзді до США.

Радев зазначив, що наполягав на терміновому розгляді цього питання, але позитивної відповіді не отримав.

Болгарія приймає американські військові літаки у своїй столиці Софії на підставі угоди, яка діє до кінця травня.

Радев заявив, що у п'ятницю уряд ухвалить рішення про продовження терміну перебування американських літаків до кінця червня, щоб дати США час переглянути свої дії.

Політсила Радева "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. "Прогресивна Болгарія" має одноосібну більшість у новообраному парламенті.

Більше про переможця виборів у Болгарії читайте в матеріалі "ЄвроПравди" Хто такий Румен Радев. Розповідаємо про лідера Болгарії, що переміг на "російських" гаслах.