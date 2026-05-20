Прем’єр Болгарії розповів про розмову з Трампом щодо безвізу

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев розповів, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і порушив питання про безвізовий в'їзд для болгарських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника болгарського уряду наводить Reuters.

За словами прем’єра, він сподівається, що США невідкладно розглянуть це питання.

"Під час розмови з американським президентом я наполегливо порушив питання про скасування візових вимог США для громадян Болгарії і розраховую, що це питання буде розглянуто в терміновому порядку", – зазначив Радев.

Радев також додав, що розмовляв із міністром оборони США Пітом Гегсетом і очікує на запит щодо продовження перебування американських військових літаків у Софії після травня.

Політсила Радева "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. "Прогресивна Болгарія" має одноосібну більшість у новообраному парламенті.

Більше про переможця виборів у Болгарії читайте в матеріалі "ЄвроПравди" Хто такий Румен Радев. Розповідаємо про лідера Болгарії, що переміг на "російських" гаслах.