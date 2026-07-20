Премьер-министр Болгарии попросит парламент разрешить размещение самолетов-заправщиков США

Правительство Болгарии обратится к парламенту с просьбой одобрить размещение до восьми американских самолетов-заправщиков на военной авиабазе в стране.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев во время конференции болгарских послов в Софии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Радева, речь идет о выполнении запроса Вашингтона о базировании самолетов на военном аэродроме "Безмер", который расположен примерно в 260 километрах к юго-востоку от столицы.

Инициатива возникла после того, как ранее в этом году американские самолеты-заправщики были размещены в гражданском аэропорту Софии без предварительного одобрения парламента.

"Проблема заключалась в том, что военные самолеты базировались в гражданском аэропорту, расположенном в непосредственной близости от Софии. Именно поэтому мы предложили нашим союзникам разместить их на военных аэродромах", – отметил премьер страны.

Он также уверен, что новое решение должно обеспечить надлежащую правовую процедуру и избежать повторения предыдущих дискуссий.

Запрос США рассматривается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также ранее Радев беседовал с президентом США Дональдом Трампом и призвал приостановить действие визового режима для граждан Болгарии при въезде в США.

Радев отметил, что настаивал на срочном рассмотрении этого вопроса, но положительного ответа не получил.

Позже он заявил, что Болгария разрешит американским военным самолетам находиться на территории этой страны-члена НАТО только до конца июня, поскольку США не утвердили безвизовый режим для болгарских путешественников.