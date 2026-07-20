Новий прем’єр Британії вже поговорив з Трампом

Енді Бернем свої перші міжнародні телефонні переговори як прем’єр-міністр Великої Британії провів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє телеканал Sky News, інформує "Європейська правда".

Це його перша міжнародна телефонна розмова на посаді прем’єр-міністра.

Джерела видання The Telegraph розповіли, що в ході розмови Бернем запросив Трампа до Манчестера.

Видання нагадує, що минулого місяця Трамп у своїх перших публічних коментарях щодо колишнього мера Великого Манчестера охарактеризував Енді Бернема як "вкрай ліберального".

"Я нічого не знаю. Я бачу, що він, мабуть, був мером якогось міста. Я чув, що він надзвичайно ліберальний", – говорив Трамп.

Також Бернем має провести розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.