Новый премьер Британии уже поговорил с Трампом

Энди Бернем провел свои первые международные телефонные переговоры в качестве премьер-министра Великобритании с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Это его первый международный телефонный разговор в должности премьер-министра.

Источники издания The Telegraph сообщили, что в ходе беседы Бернем пригласил Трампа в Манчестер.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Трамп в своих первых публичных комментариях в адрес бывшего мэра Большого Манчестера охарактеризовал Энди Бернема как "крайне либерального".

"Я ничего не знаю. Я вижу, что он, видимо, был мэром какого-то города. Я слышал, что он чрезвычайно либерален", – говорил Трамп.

Также Бернем должен провести разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.