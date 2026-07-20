Протеже Мадяра відмовилась від посади президента Угорщини

Угорська шахістка Юдіт Полгар, якій прем’єр-міністр Петер Мадяр запропонував посаду президента Угорщини, заявила, що не погодиться на це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Полгар написала у себе у Facebook.

Легендарна угорська гросмейстерка зазначила, що для неї велика честь отримати пропозицію обійняти посаду президента Угорщини.

"Я високо ціную жест прем’єр-міністра, який, незважаючи на значний вплив своєї партії в парламенті, висунув на посаду президента незалежного кандидата, що стоїть понад партійною політикою. Водночас я не відчуваю в собі сил взяти на себе історичну відповідальність за об’єднання роз’єднаної нації, тому не можу прийняти цю пропозицію", – написала вона.

За словами Полгар, вона зробить усе можливе, щоб "підтримати нового, незалежного та шанованого президента Республіки у досягненні цих цілей".

Мадяр раніше зазначив, що 49-річна Полгар могла б уособлювати єдність нації.

Юдіт Полгар та її дві сестри – Жужа (Сьюзан) і Жофія (Софія) – разом з Ілдіко Мадл виграли для жіночої збірної Угорщини шахову олімпіаду 1988 року.

Юдіт Полгар брала участь у турнірах проти чоловіків і стала однією з найкращих гравчинь у цьому виді спорту, де домінують чоловіки. Вона вважається найталановитішою жінкою, яка коли-небудь грала в шахи, та єдиною жінкою, яка подолала поріг рейтингу 2700, що багато хто вважає відзнакою "супер-гросмейстера".

Як відомо, 18 липня Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміин, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його. Термін підписання сплив у суботу.