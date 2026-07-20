Мадяр запропонує гросмейстерці стати новою президенткою Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що запропонує легендарній шахістці Юдіт Полгар обійняти посаду президента країни.

Про це він повідомив у неділю на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що 49-річна Полгар могла б уособлювати єдність нації, і що в понеділок, 20 липня, він зустрінеться з нею, щоб запитати, чи погодиться вона на цю пропозицію.

"Визнання, якого вона заслужила, зумовлене не її політичними переконаннями чи зв’язками, а її винятковим талантом, працьовитістю, неперевершеною стійкістю та чесністю. Вона – угорка, чиї досягнення викликають повагу та захоплення як на батьківщині, так і в усьому світі. Особисто для мене було б величезною честю, якби вона прийняла це запрошення", – зазначив прем'єр Угорщини.

Юдіт Полгар та її дві сестри – Жужа (Сьюзан) і Жофія (Софія) – разом з Ілдіко Мадл виграли для жіночої збірної Угорщини шахову олімпіаду 1988 року.

Юдіт Полгар брала участь у турнірах проти чоловіків і стала однією з найкращих гравчинь у цьому виді спорту, де домінують чоловіки. Вона вважається найталановитішою жінкою, яка коли-небудь грала в шахи, та єдиною жінкою, яка подолала поріг рейтингу 2700, що багато хто вважає відзнакою "супер-гросмейстера".

Як відомо, 18 липня Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса" Петера Мадяра, схвалив конституційні зміин, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його. Термін підписання сплив у суботу.

Нагадаємо, що заклик колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до протесту проти спроби Мадяра усунути президента не отримав широкої підтримки серед населення.