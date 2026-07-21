Axios: посередники пропонують США нове перемир’я з Іраном, Трамп думає про велику війну

Президент США Дональд Трамп наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

Трамп поки що не ухвалив рішення. Однак офіційні особи вважають, що найближчі кілька днів визначать, який зі шляхів візьме гору.

Тим часом джерела порталу розповіли, що Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники подали США та Ірану пропозицію щодо 10-денного перемир’я.

Адміністрація Трампа вивчає цю пропозицію і закликала Ізраїль утримуватися від кроків, які можуть закрити дипломатичне вікно, додали співрозмовники.

Нова домовленість щодо припинення вогню дозволила б зупинити бойові дії, знову відкрити обидва судноплавні маршрути через Ормузьку протоку та надати Вашингтону й Тегерану можливість врятувати їхній меморандум про взаєморозуміння.

"Ми повідомили США та Ірану, що пропонуємо період "охолодження"", – сказало одне з регіональних джерел.

Одне з джерел в регіоні повідомило, що Білий дім може продовжити бомбардування Ірану ще протягом кількох днів, щоб помститися за загибель американських військовослужбовців у Йорданії, перш ніж серйозно розглянути цю пропозицію.

"Ми намагаємося виробити стійке рішення. Іранці не можуть диктувати умови, але їх також не можна ігнорувати", – сказало одне з регіональних джерел.

Однак одночасно Вашингтон готується до провалу переговорів. Останніми днями американські збройні сили направили в регіон десятки винищувачів і літаків-заправників, зосередивши ресурси, необхідні для значної ескалації конфлікту.

Ізраїльські джерела повідомляють, що Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної бойової готовності та готується до можливого розширення війни протягом найближчих днів.

Американський високопосадовець підтвердив, що переговори тривають, але зазначив, що Трамп ще не завершив завдання ударів у відповідь.

"Президент зосереджений на тому, щоб змусити Іран відповісти за порушення меморандуму про взаєморозуміння та триваючі терористичні акти в Ормузькій протоці. Крім того, президент змусить Іран відповісти за недавню загибель американських солдатів. Ці нищівні удари триватимуть доти, доки президент не ухвалить іншого рішення", – розповів співрозмовник.

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців.

Він також попередив Іран про жорсткі заходи у відповідь після загибелі військових США.