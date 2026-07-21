Axios: посредники предлагают США новое перемирие с Ираном, Трамп думает о большой войне

Президент США Дональд Трамп приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

Трамп пока не принял решение. Однако официальные лица считают, что ближайшие несколько дней определят, какой из путей возобладает.

Между тем источники портала сообщили, что Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники направили США и Ирану предложение о 10-дневном перемирии.

Администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль воздерживаться от шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно, добавили собеседники.

Новая договоренность о прекращении огня позволило бы остановить боевые действия, вновь открыть оба судоходных маршрута через Ормузский пролив и дать Вашингтону и Тегерану возможность спасти их меморандум о взаимопонимании.

"Мы сообщили США и Ирану, что предлагаем период "остывания"", – сказал один из региональных источников.

Один из источников в регионе сообщил, что Белый дом может продолжить бомбардировки Ирана ещё в течение нескольких дней, чтобы отомстить за гибель американских военнослужащих в Иордании, прежде чем серьёзно рассмотреть это предложение.

"Мы пытаемся выработать устойчивое решение. Иранцы не могут диктовать условия, но их также нельзя игнорировать", – сообщил один из региональных источников.

Однако одновременно Вашингтон готовится к провалу переговоров. В последние дни американские вооруженные силы направили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив ресурсы, необходимые для значительной эскалации конфликта.

Израильские источники сообщают, что Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной боевой готовности и готовится к возможному расширению войны в ближайшие дни.

Американский высокопоставленный чиновник подтвердил, что переговоры продолжаются, но отметил, что Трамп ещё не завершил нанесение ответных ударов.

"Президент сосредоточен на том, чтобы заставить Иран ответить за нарушение меморандума о взаимопонимании и продолжающиеся террористические акты в Ормузском проливе. Кроме того, президент заставит Иран ответить за недавнюю гибель американских солдат. Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не примет иного решения", – рассказал собеседник.

Ранее Соединённые Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести ещё одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что США вновь "очень сильно" нанесли удар по Ирану "в честь" погибших американских военнослужащих.

Он также предупредил Иран о жестких ответных мерах после гибели американских военных.