Литва ожидает подкрепления от НАТО в случае критических провокаций России

В Литве уверены, что если российские провокации в регионе приведут к критической ситуации с безопасностью, то страны НАТО развернут дополнительные вооруженные силы в этом балтийском государстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил во вторник главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис; его слова приводит LRT.

Матулёнис заверил, что НАТО серьезно относится к предупреждениям о росте риска российских провокаций в Балтийском регионе и в других частях Европы в ближайшие месяцы.

"Мы обнародовали предупреждение, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели укажут на то, что ситуация является критической, я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", – сказал он.

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, сославшись на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории. В Литве власти определили критически важные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в качестве потенциальных целей и недавно усилили меры безопасности на этих объектах.

Матулёнис отметил, что провокации могут усилиться с приближением выборов в Госдуму РФ и принимать различные формы – от так называемых операций под "чужим флагом", направленных на перекладывание вины на Украину, до диверсионных актов, подобных тем, что наблюдались в Европе в последние годы.

Он добавил, что угроза распространяется не только на страны Балтии, но и на другие государства, оказывающие мощную поддержку Украине.

В то же время он отверг возможность того, что Россия готовится к вторжению на территорию государства-члена НАТО.

"Информации о скоплении войск на нашей границе, безусловно, нет, поэтому вопрос о военном вторжении исключается. Вероятность этого практически равна нулю", – сказал Матулёнис.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.

А Латвия усилила защиту критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций со стороны РФ.