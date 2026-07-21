Армія Литви посилить охорону СПГ-термінала на тлі загрози провокацій з боку Росії

На тлі застережень щодо можливих провокацій з боку Росії у країнах Балтії литовська армія найближчим часом посилить охорону термінала скрапленого природного газу (СПГ) у Клайпеді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Збройні сили також будуть залучені для посилення охорони розподільного пристрою електромережі з Польщею LitPol Link в Алітусі, трансформаторної підстанції в Алітуському районі та Круоніської гідроакумулювальної електростанції.

Армія надаватиме підтримку цим об'єктам до 19 серпня, виділивши підрозділ чисельністю до 30 військовослужбовців, забезпечений транспортом, а також судно або катер з екіпажем.

Район проведення операції та конкретні завдання військові повинні будуть узгодити зі Службою громадської безпеки, яка відповідає за охорону критичної інфраструктури.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.

А Латвія посилила захист критичної інфраструктури через можливі провокації РФ.