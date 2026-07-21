Армия Литвы усилит охрану СПГ-терминала на фоне угрозы провокаций со стороны России

На фоне опасений относительно возможных провокаций со стороны России в странах Балтии литовская армия в ближайшее время усилит охрану терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Вооруженные силы также будут задействованы для усиления охраны распределительного устройства электросети с Польшей LitPol Link в Алитусе, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонской гидроаккумулирующей электростанции.

Армия будет оказывать поддержку этим объектам до 19 августа, выделив подразделение численностью до 30 военнослужащих, обеспеченное транспортом, а также судно или катер с экипажем.

Район проведения операции и конкретные задачи военные должны будут согласовать со Службой общественной безопасности, которая отвечает за охрану критически важной инфраструктуры.

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.

А Латвия усилила защиту критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций со стороны РФ.