Армия Литвы усилит охрану СПГ-терминала на фоне угрозы провокаций со стороны России
На фоне опасений относительно возможных провокаций со стороны России в странах Балтии литовская армия в ближайшее время усилит охрану терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Вооруженные силы также будут задействованы для усиления охраны распределительного устройства электросети с Польшей LitPol Link в Алитусе, трансформаторной подстанции в Алитусском районе и Круонской гидроаккумулирующей электростанции.
Армия будет оказывать поддержку этим объектам до 19 августа, выделив подразделение численностью до 30 военнослужащих, обеспеченное транспортом, а также судно или катер с экипажем.
Район проведения операции и конкретные задачи военные должны будут согласовать со Службой общественной безопасности, которая отвечает за охрану критически важной инфраструктуры.
Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.
А Латвия усилила защиту критически важной инфраструктуры из-за возможных провокаций со стороны РФ.