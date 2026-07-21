Посли ЄС 22 липня вмовлятимуть Угорщину відкрити кластери 2 і 3 для України

У середу, 22 липня, Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) вдруге спробує переконати Угорщину затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб розпочати формальний процес їх відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від дипломатів ЄС в Брюсселі.

22 липня відбудеться друга спроба переконати Угорщину дати зелене світло на початок технічної підготовки до відкриття кластерів 2 та 3 для України.

"У порядок денний COELA знову внесені пункти щодо результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Ірландське президентство та держави ЄС вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції щодо обох кластерів", – розповів один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Він нагадав, що саме надсилання листа є формальним початком процедури відкриття кластерів.

За інформацією "ЄвроПравди", Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови – або хоча б одного кластера – щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні.

Оптимістичний план: відкрити всі кластери до кінця 2026 року, відкриваючи по кластеру щомісяця.

Варто зауважити, що 22 липня відбудеться останнє засідання групи COELA перед літньою перервою. Наступна зустріч попередньо запланована на 1 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 17 липня Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України, але погодилася щодо кластера №3 для Молдови – однак цей варіант не знайшов підтримки більшості держав ЄС і жодного рішення не прийняли.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.