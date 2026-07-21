22 июля послы ЕС будут уговаривать Венгрию открыть кластеры 2 и 3 для Украины

В среду, 22 июля, Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во второй раз попытается убедить Венгрию утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы, чтобы начать формальный процесс их открытия.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" стало известно от дипломатов ЕС в Брюсселе.

22 июля будет вторая попытка убедить Венгрию дать зеленый свет на начало технической подготовки к открытию кластеров 2 и 3 для Украины.

"В повестку дня COELA вновь внесены пункты, касающиеся результатов скрининга кластеров № 2 и 3 для Украины и Молдовы. Ирландское председательство и государства ЕС во второй раз попытаются убедить представителя Венгрии поддержать решение утвердить результаты скрининга и направить обоим государствам письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам", – рассказал один из собеседников "ЕвроПравды".

Он напомнил, что именно отправка письма является формальным началом процедуры открытия кластеров.

По информации "ЕвроПравды", председательствующая в ЕС Ирландия хотела бы до начала летних отпусков дать старт подготовке к открытию следующих кластеров для Украины и Молдовы – или хотя бы одного кластера – чтобы провести соответствующую межправительственную конференцию уже в сентябре.

Оптимистичный план: открыть все кластеры до конца 2026 года, открывая по одному кластеру ежемесячно.

Стоит отметить, что 22 июля – последнее заседание группы COELA перед летним перерывом. Следующее заседание предварительно запланировано на 1 сентября.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась на кластер №3 для Молдовы – однако этот вариант не нашел поддержки у большинства государств ЕС, и никакого решения принято не было.

Напомним, в Брюсселе 14 июля для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.