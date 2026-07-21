ЗМІ: новий глава МЗС Британії ризикує загострити відносини з Білим домом

Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Telegraph.

У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран.

А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію.

У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв’язки з ЄС, а вже потім згадав про "важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами".

Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для "оборонних" ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована.

Видання також нагадує, що 13 років тому Мілібенд, тодішній лідер опозиційної Лейбористської партії, зірвав плани Барака Обами щодо військових дій проти сирійського лідера Башара Асада. Глава уряду Девід Кемерон обіцяв британську підтримку, але не зміг отримати схвалення для цього в Палаті громад, оскільки лідер лейбористів відмовився схвалити це.

Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його "расистом і мізогіністом". А у 2016 році він писав: "Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму… Це темні дні для Америки та світу".

У 2017 році Мілібенд заявив: "Дональд Трамп знизив планку ідіотизму", а у 2018 році він приєднався до маршу "Зупиніть Трампа".

Він звинувачував президента США у "своєрідних стосунках з Росією" та сказав: "Теорія про те, що якщо ми будемо добрі до Трампа, то він буде добрий до нас, здається, не дуже добре працює".

Ще у 2023 році Мілібенд зазначив: "Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ".

Нагадаємо, що колишній очільник британського Міноборони Джон Гілі у новому уряді стане міністром фінансів.

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