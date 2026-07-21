СМИ: новый глава МИД Британии рискует обострить отношения с Белым домом

Назначение Эда Милибэнда на пост министра иностранных дел Великобритании может вызвать беспокойство в Белом доме и потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном.

]Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.

В феврале Милибэнд сыграл ключевую роль в Совете национальной безопасности, возглавив оппозицию в вопросе использования британских баз американскими бомбардировщиками, которые должны были совершать налеты на Иран.

А на посту министра энергетики он блокировал выдачу новых лицензий на бурение нефти и газа в Северном море, что было постоянным поводом для жалоб президента США Дональда Трампа на Великобританию.

В своем первом заявлении на посту министра иностранных дел Милибэнд пообещал углубить связи с ЕС, а уже потом упомянул о "важном союзе Великобритании с Соединенными Штатами".

Вместе с главой правительства Энди Бернемом новый министр иностранных дел рискует вступить в первый конфликт с Белым домом, если текущая политика по использованию британских авиабаз для "оборонительных" ударов американских бомбардировщиков по Тегерану будет отменена.

Издание также напоминает, что 13 лет назад Милибэнд, тогдашний лидер оппозиционной Лейбористской партии, сорвал планы Барака Обамы по военным действиям против сирийского лидера Башара Асада. Глава правительства Дэвид Кэмерон обещал британскую поддержку, но не смог получить одобрение для этого в Палате общин, поскольку лидер лейбористов отказался это одобрить.

Новый министр иностранных дел также в прошлом резко осуждал Трампа, называя его "расистом и мизогинистом". А в 2016 году он писал: "Мы должны сделать всё возможное как внутри страны, так и за рубежом, чтобы противостоять худшим проявлениям трампизма… Это мрачные дни для Америки и всего мира".

В 2017 году Милибэнд заявил: "Дональд Трамп опустил планку идиотизма", а в 2018 году он присоединился к маршу "Остановите Трампа".

Он обвинял президента США в "своеобразных отношениях с Россией" и сказал: "Теория о том, что если мы будем добры к Трампу, то он будет добр к нам, похоже, не очень хорошо работает".

Еще в 2023 году Милибэнд отметил: "Климатическая культурная война в стиле Трампа – это не то, чего хочет британский народ".

Напомним, что бывший глава британского Минобороны Джон Хили в новом правительстве станет министром финансов.

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