ЗМІ: Туреччина гальмує проєкт НАТО з розбудови трубопроводів на 27 млрд євро

Туреччина відмовилася підтримати проєкт модернізації мережі військових трубопроводів НАТО вартістю 27 мільярдів євро, намагаючись в останній момент вибити поступки.

Про це виданню Politico стало відомо від двох дипломатів Альянсу, пише "Європейська правда".

Анкара відхилила схвалення угоди під час зустрічі 32 представників Альянсу минулого тижня – попри те, що цього місяця країни досягли попереднього компромісу.

Умовою Туреччини є пріоритетне фінансування її власних проєктів, зазначили дипломати, які побажали залишитися анонімними.

Країни НАТО наразі перебувають у фазі вирішальних переговорів щодо фіналізації угоди, яка має розширити мережу трубопроводів часів холодної війни з Західної Європи до нових країн-членів на сході та півночі. Цей крок є частиною ширших зусиль НАТО з підготовки до можливої війни з Росією.

На саміті лідерів НАТО цього місяця в Анкарі генеральний секретар Марк Рютте заявив про неминучість укладення угоди.

"Поки союзники продовжують узгоджувати деталі, ми знаємо, що ці інвестиції у розмірі 27 млрд євро модернізують нашу наявну інфраструктуру зберігання та розподілу пального", – сказав Рютте журналістам.

Незважаючи на це, за словами дипломатів, Анкара дала зрозуміти, що все одно не дасть "зелене світло" пропозиції, якщо 21 проєкт на турецькій території не буде розглянуто для прискореного фінансування.

"Вони просто хочуть просунути свої проєкти на шкоду більш готовим планам інших союзників. Звісно, найбільше цим затримкам радіє Росія", – зазначив один із дипломатів.

Раніше країни НАТО розходилися в думках через високу вартість угоди, яку дипломати називають найдорожчим спільно фінансованим проєктом в історії Альянсу. А деякі країни хвилювалися через те, що угода прив'яже їх до паливних проєктів на десятиліття.

Згодом столиці погодилися зняти свої заперечення, оскільки країни східного флангу, зокрема, активно лобіюють якнайшвидше досягнення домовленостей.

Крок Анкари ризикує відкласти угоду про розширення мережі трубопроводів до вересня, коли посли НАТО знову зберуться після літньої перерви, сказав один із дипломатів.

Ще у лютому 2025 року писали, що у Північноатлантичному альянсі хочуть розбудувати трубопровід, призначений для забезпечення східного флангу паливом у разі війни на його території.