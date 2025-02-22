ЗМІ: НАТО хоче розширити паливні трубопроводи на схід на випадок війни

У Північноатлантичному Альянсі хочуть побудувати трубопровід, призначений для забезпечення східного флангу паливом у разі війни на його території.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

З часів Холодної війни на території НАТО існують два паливні трубопроводи, які простягаються до Німеччини, але жоден із них не досягає навіть східної Німеччини, де тоді був радянський режим.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році НАТО вирішив спланувати будівництво додаткових трубопроводів, які наразі є основною системою постачання палива в межах Альянсу.

Було обрано варіант розширення чинних трубопроводів до Східної Європи, і оскільки нині вони закінчуються в Німеччині, вона відіграє важливу роль у будівництві.

Очікується, що один трубопровід буде продовжений до Чехії, інший – до Польщі, пише Spiegel; також розглядається варіант зʼєднання трубопровідних систем. Загальна вартість будівництва у Бундесвері оцінюється у 21 мільярд євро, а його повна реалізація може зайняти 20-25 років.

Серед головних перешкод реалізації проєкту, як пише Spiegel, є невизначеність через нову адміністрацію США, а також можливі протести людей, що живуть поруч із місцями майбутнього будівництва.

Ідею розширення паливних трубопроводів НАТО раніше також порушувала Польща.

Раніше представники Нідерландів, Німеччини й Польщі підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.