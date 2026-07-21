СМИ: Турция тормозит проект НАТО по развитию трубопроводов на 27 млрд евро

Турция отказалась поддержать проект модернизации сети военных трубопроводов НАТО стоимостью 27 млрд евро, пытаясь в последний момент добиться уступок.

Об этом изданию Politico стало известно от двух дипломатов Альянса, пишет "Европейская правда".

Анкара отказалась одобрить соглашение во время встречи 32 представителей Альянса на прошлой неделе – несмотря на то, что в этом месяце страны достигли предварительного компромисса.

Условием Турции является приоритетное финансирование её собственных проектов, отметили дипломаты, пожелавшие остаться анонимными.

Страны НАТО в настоящее время находятся на этапе решающих переговоров по финализации соглашения, которое должно расширить сеть трубопроводов времен холодной войны из Западной Европы в новые страны-члены на востоке и севере. Этот шаг является частью более широких усилий НАТО по подготовке к возможной войне с Россией.

На саммите лидеров НАТО в этом месяце в Анкаре генеральный секретарь Марк Рютте заявил о неизбежности заключения соглашения.

"Пока союзники продолжают согласовывать детали, мы знаем, что эти инвестиции в размере 27 млрд евро позволят модернизировать нашу существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива", – сказал Рютте журналистам.

Несмотря на это, по словам дипломатов, Анкара дала понять, что все равно не даст "зеленый свет" предложению, если 21 проект на турецкой территории не будет рассмотрен в порядке ускоренного финансирования.

"Они просто хотят продвинуть свои проекты в ущерб более готовым планам других союзников. Конечно, больше всего этим задержкам радуется Россия", – отметил один из дипломатов.

Ранее страны НАТО расходились во мнениях из-за высокой стоимости соглашения, которое дипломаты называют самым дорогим совместно финансируемым проектом в истории Альянса. А некоторые страны беспокоились из-за того, что соглашение привяжет их к топливным проектам на десятилетия.

Впоследствии столицы согласились снять свои возражения, поскольку страны восточного фланга, в частности, активно лоббируют как можно более быстрое достижение договоренностей.

Шаг Анкары рискует отложить соглашение о расширении сети трубопроводов до сентября, когда послы НАТО вновь соберутся после летнего перерыва, сказал один из дипломатов.

Еще в феврале 2025 года писали, что в Североатлантическом альянсе хотят построить трубопровод, предназначенный для обеспечения восточного фланга топливом в случае войны на его территории.