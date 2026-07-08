ЗМІ: країни НАТО наблизилися до угоди про розширення мережі паливних трубопроводів

Союзники по НАТО близькі до укладення угоди про розширення мережі паливних трубопроводів часів холодної війни до Східної Європи та Туреччини, метою якої є забезпечення цих країн паливом у разі кризи.

Як передає "Європейська правда", про це повідомила агенція Bloomberg.

Очікується, що це рішення буде оголошено в середу на саміті НАТО в Анкарі після років обговорень, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Трубопроводи з'єднують військові бази союзників, допомагаючи з постачанням палива в кризових ситуаціях.

Ця ініціатива відображає зростаюче занепокоєння тим, що мережі трубопроводів, зосереджених у Західній Європі, може бути недостатньо для підтримки масштабних операцій поблизу кордонів Росії. Більшість країн на східному фланзі покладаються на автомобільну або залізничну інфраструктуру, яка більш вразлива до перевантажень та нападів.

За словами одного з джерел, цей проєкт може стати найбільшою інвестицією в історії НАТО, а його вартість може сягнути 30 мільярдів доларів протягом двох десятиліть.

Технічні деталі, зокрема фінансування та порядок розширення, все ще потребують узгодження в найближчі тижні. Очікується, що НАТО забезпечить основну частину фінансування, а країни східного флангу покриють решту витрат. Основними бенефіціарами проєкту будуть Польща, країни Балтії, Румунія, Болгарія та Туреччина.

Альянс роками вивчає можливість розширення так званої Центральноєвропейської трубопровідної системи на схід, але масштаби проєкту викликали занепокоєння у багатьох союзників щодо неможливості його реалізації.

Проєкт має на меті покращити здатність НАТО постачати паливо літакам, транспортним засобам та військовим об'єктам. Його значення лише зросло після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що поставки авіаційного пального через трубопровідну систему НАТО у Центральній Європі були порушені військовими операціями, що створило тиск на і без того обмежені ланцюги постачання.

В уряді Польщі закликали НАТО розширити систему трубопроводів до Східної Європи, яка є найбільш вразливою до збройних конфліктів.

Ще у лютому 2025 року писали, що у Північноатлантичному альянсі хочуть побудувати трубопровід, призначений для забезпечення східного флангу паливом у разі війни на його території.