Новий глава МЗС Британії першу розмову на посаді провів із Сибігою

Міністр закордонних справ у новому уряді Британії Ед Мілібенд провів свою першу розмову на посаді з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Мілібенд повідомив, що першу свою телефонну розмову у ролі міністра закордонних справ провів з Андрієм Сибігою, який залишається на посаді у ролі виконувача обов’язків глави МЗС.

For my first call as Foreign Secretary I was honoured to speak to @andrii_sybiha.



I underlined the UK’s steadfast and resolute commitment to the people of Ukraine.



Ukraine is on the frontline of the fight for the values of freedom and democracy in Europe. – Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 21, 2026

"Підкреслив непохитну й рішучу підтримку народу України з боку Британії. Україна – на передовій боротьби за цінності свободи і демократії у Європі", – зазначив британський міністр.

Сибіга, розповідаючи про розмову, зазначив, що привітав Мілібенда з початком роботи на посаді та подякував Британії за непохитну підтримку України.

“Поінформував колегу про останній розвиток подій на полі бою та подякував йому за солідарність після чергової масованої російської атаки на Київ. Ми обговорили подальше зміцнення нашої співпраці, продовження військової допомоги, підтримку енергетичного сектору України напередодні зими, а також посилення тиску на Росію”, – зазначив Сибіга.

Також він запросив Еда Мілібенда відвідати Україну.

У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв’язки з ЄС, а вже потім згадав про "важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами".

Лунали припущення, що призначення Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном.

Напередодні, 20 липня, відбулася перша розмова нового прем’єр-міністра Британії Енді Бернема з президентом України Володимиром Зеленським; Зеленський після неї оголосив, що вони планують зустріч найближчим часом.