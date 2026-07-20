Зеленський вперше поговорив з новим прем’єром Британії та анонсував зустріч

Президент України Володимир Зеленський повідомив про першу телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Британії Енді Бернемом, та заявив, що вони мають зустрітися найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Зеленський розповів, що провів першу розмову з Енді Бернемом та привітав його зі вступом на посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

I was happy to speak with Andy Burnham @andyburnham and congratulate him on taking office as Prime Minister of the United Kingdom. I truly appreciate that the support for Ukraine and our people will remain steadfast. Thank you for your warm words of respect for the Ukrainian… pic.twitter.com/6sJ9ErbpPF – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

"Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною. Дякую за теплі слова поваги про український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", – написав він.

Зеленський зазначив, що Україна й Британія змогли побудувати "найсильніше партнерство" в історії двосторонніх відносин.

"Ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!", – додав президент.

Перед цим Зеленський публічно привітав Бернема зі вступом на посаду.

Енді Бернем раніше анонсував розмову із Зеленським та сказав, що запевнить його у тому, що підтримка з боку Лондона залишиться непохитною. Перша розмова Бернема як прем’єра Британії була з президентом США Дональдом Трампом.