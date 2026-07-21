Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой
Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Эд Милибэнд провел свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.
Милибэнд сообщил, что свой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел провел с Андреем Сибигой, который остается на посту в качестве исполняющего обязанности главы МИД.
For my first call as Foreign Secretary I was honoured to speak to @andrii_sybiha.
I underlined the UK’s steadfast and resolute commitment to the people of Ukraine.
Ukraine is on the frontline of the fight for the values of freedom and democracy in Europe.– Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 21, 2026
"Подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании. Украина – на передовой борьбы за ценности свободы и демократии в Европе", – отметил британский министр.
Сибига, рассказывая о беседе, отметил, что поздравил Милибенда с вступлением в должность и поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку Украины.
"Проинформировал коллегу о последних событиях на поле боя и поблагодарил его за солидарность после очередной массированной российской атаки на Киев. Мы обсудили дальнейшее укрепление нашего сотрудничества, продолжение военной помощи, поддержку энергетического сектора Украины в преддверии зимы, а также усиление давления на Россию", – отметил Сибига.
Также он пригласил Эда Милибенда с визитом в Украину.
В своем первом заявлении в должности министра иностранных дел Милибэнд пообещал углубить связи с ЕС, а уже затем упомянул о "важном союзе Великобритании с Соединенными Штатами".
Высказывались предположения, что назначение Милибэнда на пост министра иностранных дел Великобритании потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном.
Накануне, 20 июля, состоялся первый разговор нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским; после него Зеленский объявил, что они планируют встречу в ближайшее время.