Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой

Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Эд Милибэнд провел свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Милибэнд сообщил, что свой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел провел с Андреем Сибигой, который остается на посту в качестве исполняющего обязанности главы МИД.

For my first call as Foreign Secretary I was honoured to speak to @andrii_sybiha.



I underlined the UK’s steadfast and resolute commitment to the people of Ukraine.



Ukraine is on the frontline of the fight for the values of freedom and democracy in Europe. – Ed Miliband (@Ed_Miliband) July 21, 2026

"Подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании. Украина – на передовой борьбы за ценности свободы и демократии в Европе", – отметил британский министр.

Сибига, рассказывая о беседе, отметил, что поздравил Милибенда с вступлением в должность и поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку Украины.

"Проинформировал коллегу о последних событиях на поле боя и поблагодарил его за солидарность после очередной массированной российской атаки на Киев. Мы обсудили дальнейшее укрепление нашего сотрудничества, продолжение военной помощи, поддержку энергетического сектора Украины в преддверии зимы, а также усиление давления на Россию", – отметил Сибига.

Также он пригласил Эда Милибенда с визитом в Украину.

В своем первом заявлении в должности министра иностранных дел Милибэнд пообещал углубить связи с ЕС, а уже затем упомянул о "важном союзе Великобритании с Соединенными Штатами".

Высказывались предположения, что назначение Милибэнда на пост министра иностранных дел Великобритании потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном.

Накануне, 20 июля, состоялся первый разговор нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским; после него Зеленский объявил, что они планируют встречу в ближайшее время.