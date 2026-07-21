В Угорщині провели обшук в офісах партії Орбана

Опозиційна партія Угорщини "Фідес" заявила, що у вівторок, 21 липня, слідчі провели обшук в офісах, де розміщені її інтернет-сервери, і звинуватила новий уряд у спробах припинити її діяльність.

Про це партія повідомила у Facebook, передає "Європейська правда".

Партія експрем’єра країни Віктора Орбана заявила, що "авторитарний режим вийшов на новий рівень".

"Слідчі з прокуратури без попередження з’явилися в центрі обробки даних, де розміщені сервери партії "Фідес", з наміром вилучити всю систему зв’язку та бази даних партії. З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів", – йдеться у заяві.

У партії заявили, що "Фідес" "не піддасться ані політичним, ані юридичним погрозам, не відступить і твердо протистоїть насильницькому авторитаризму" партії "Тиса".

Прем’єр-міністр Петер Мадяр прокоментував це й наголосив, що чекає на заяву прокуратури.

Кілька днів тому багаторічний міністр закордонних справ в урядах Орбана Петер Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

Також писали, що лідер парламентської фракції "Фідес" Гергей Гуяш оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін.

А 18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.