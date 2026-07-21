В Венгрии провели обыск в офисах партии Орбана

Оппозиционная партия Венгрии "Фидес" заявила, что во вторник, 21 июля, следователи провели обыск в офисах, где размещены её интернет-серверы, и обвинила новое правительство в попытках пресечь её деятельность.

Об этом партия сообщила в Facebook, передает "Европейская правда".

Партия экс-премьера страны Виктора Орбана заявила, что "авторитарный режим вышел на новый уровень".

"Следователи из прокуратуры без предупреждения явились в центр обработки данных, где размещены серверы партии "Фидес", с намерением изъять всю систему связи и базы данных партии. С 1990 года, с момента падения коммунизма, в Венгрии не было подобных прецедентов", – говорится в заявлении.

В партии заявили, что "Фидес" "не поддастся ни политическим, ни юридическим угрозам, не отступит и твердо противостоит насильственному авторитаризму" партии "Тиса".

Премьер-министр Петер Мадьяр прокомментировал это и подчеркнул, что ждет заявления прокуратуры.

Несколько дней назад многолетний министр иностранных дел в правительствах Орбана Петер Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил, по его словам, предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

Также сообщалось, что лидер парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуйяш объявил о отставке с должности в знак протеста против конституционных изменений.

А 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционные изменения, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.