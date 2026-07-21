В Познани задержали подозреваемых в избиении мужчины, защитившего украинца

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши сообщили о задержании двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины, который вступился за украинца.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Галецка заявила во вторник, 21 июля, что полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении 60-летнего мужчины из Познани, который заступился за украинского парня.

По её словам, подозреваемым 38 и 41 год, и у них есть многочисленные предыдущие судимости.

"Один из них также имеет судимость за преступления, связанные с наркотиками. Завтра их доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения", – добавила Галецка.

Ранее стало известно, что за последние шесть месяцев количество сообщений, поступивших в полицию Польши в связи с нападениями на украинцев на почве ненависти, выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".