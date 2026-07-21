Спікер Палати представників не вважає потрібним голосування за санкціонування війни в Ірані

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані.

Про це він сказав у вівторок, 21 липня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Джонсон заявив, що головне завдання полягає в тому, щоб знайти "вирішення" конфлікту, який триває вже кілька місяців.

"Головнокомандувач і все Міністерство оборони докладають значних зусиль, щоб знайти вирішення цієї ситуації. Тривають активні дискусії щодо того, як це буде зроблено. Ми всі, звісно, уважно стежимо за розвитком подій. Я не вважаю, що зараз доречно ухвалювати [резолюцію про санкціонування застосування військової сили]. На мою думку, нам потрібно довести цю ситуацію до розв’язання", – сказав спікер Палати представників США.

Також Джонсон заявив, що "іранцям не можна довіряти".

"Щоразу, коли ми думаємо, що досягли якогось рішення з цього приводу, вони зраджують довіру людей по той бік столу, і роблять це майже миттєво. Ось чому ми так розчаровані", – додав він.

Раніше ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.

Також ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.

А Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.