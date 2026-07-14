ЗМІ: Трамп повідомив Конгрес про відновлення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп минулого тижня офіційно повідомив Конгрес про відновлення військових ударів по Ірану, зберігаючи за собою право атакувати Тегеран протягом 60 днів без законодавчого схвалення.

Про це йдеться у листі американського президента до двох палат Конгресу, з яким ознайомилося видання The Hill, передає "Європейська правда".

Трамп поінформував Сенат та Палату представників про відновлення ударів по Ірану відповідно до Закону про воєнні повноваження, який передбачає, що головнокомандувач повинен повідомити Конгрес протягом двох днів про проведення військових дій за кордоном.

У п'ятницю президент США у листі на двох сторінках повідомив законодавцям, що американські удари відновилися 7 липня.

"Наземні війська Сполучених Штатів не беруть участі в цих ударах. Ці удари обмежені, виміряні, сплановані та виконані таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення", – написав Трамп.

Після того як президент повідомить Конгрес, американські військові можуть перебувати в регіоні протягом 60 днів, а головнокомандувач може продовжити їхнє перебування ще на 30 днів, згідно із Законом про воєнні повноваження. Але продовження розгортання, яке перевищує цей термін, вимагає подальшого схвалення Конгресу.

Напередодні, 13 липня, американський президент заявив про відновлення блокади морських портів Ірану, а також про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

Варто зазначити, що 12 липня Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття цього судноплавного шляху. У відповідь Трамп запевнив, що протока залишається відкритою та розповів про удари США по Ірану, які відновилися через іранські атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.