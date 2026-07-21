Спикер Палаты представителей не считает нужным голосование по одобрению войны в Иране

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не считает необходимым, чтобы Конгресс голосовал за санкционирование войны в Иране.

Об этом он заявил во вторник, 21 июля, как сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Джонсон заявил, что главная задача заключается в том, чтобы найти "решение" конфликта, который длится уже несколько месяцев.

"Главнокомандующий и всё Министерство обороны прилагают значительные усилия, чтобы найти решение этой ситуации. Продолжаются активные дискуссии о том, как это будет сделано. Мы все, конечно, внимательно следим за развитием событий. Я не считаю, что сейчас уместно принимать [резолюцию о санкционировании применения военной силы]. По моему мнению, нам нужно довести эту ситуацию до разрешения", – сказал спикер Палаты представителей США.

Также Джонсон заявил, что "иранцам нельзя доверять".

"Каждый раз, когда мы думаем, что достигли какого-то решения по этому поводу, они предают доверие людей по ту сторону стола и делают это почти мгновенно. Вот почему мы так разочарованы", – добавил он.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении военных ударов по Ирану, оставляя за собой право атаковать Тегеран в течение 60 дней без законодательного одобрения.

Также СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

А Трамп выразилскептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.