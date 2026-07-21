Білий дім просить десятки мільярдів на війну в Ірані

Адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов’язана з війною США в Ірані.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Білому домі, близько $67 млрд із цієї суми має отримати Міністерство оборони США. Кошти планують спрямувати, зокрема, на закупівлю боєприпасів, оперативні витрати та секретні програми.

Серед основних статей запиту:

$21 млрд на боєприпаси;

$17,3 млрд на оперативні витрати;

$12,1 млрд на секретні програми.

Також адміністрація просить близько $300 млн на посилення безпеки американських посольств і дипломатичних установ на Близькому Сході та в Південній Азії після нападів на деякі з них на початку конфлікту.

Водночас ініціатива Білого дому може зіштовхнутися з опором у Конгресі.

Цього ж дня писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані.

Також ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.