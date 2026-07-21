Белый дом просит десятки миллиардов на войну в Иране

Администрация президента США обратилась к Конгрессу с запросом о выделении 87,6 млрд долларов на "неотложные нужды", большая часть которых связана с войной США в Иране.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Белом доме, около $67 млрд из этой суммы должно получить Министерство обороны США. Средства планируется направить, в частности, на закупку боеприпасов, оперативные расходы и секретные программы.

Среди основных статей запроса:

$21 млрд на боеприпасы;

$17,3 млрд на оперативные расходы;

$12,1 млрд на секретные программы.

Также администрация просит около $300 млн на усиление безопасности американских посольств и дипломатических учреждений на Ближнем Востоке и в Южной Азии после нападений на некоторые из них в начале конфликта.

В то же время инициатива Белого дома может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе.

В тот же день сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не считает необходимым, чтобы Конгресс голосовал за санкционирование войны в Иране.

Также СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.