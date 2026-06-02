Литва та Україна створюють спільну програму оборонних інновацій

Литва та Україна підписали протокол про наміри щодо створення спільної програми Brave Lithuania, спрямованої на зміцнення співпраці у розробці та впровадженні оборонних інновацій.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, інформує "Європейська правда".

Програма діятиме як двостороння платформа для підтримки стартапів у сфері оборонних технологій, новаторів, науково-дослідних інститутів та підприємств обох країн,

Ініціатива спрямована на створення механізму, що об'єднує екосистеми оборонних інновацій двох країн, стимулювання розробки технологій, що відповідають реальним оперативним потребам, та прискорення переходу перспективних рішень від концепції до тестування та практичного застосування.

За даними міністерства, особлива увага приділятиметься тому, щоб підтримувані проєкти відповідали реальним оборонним потребам і, по можливості, ґрунтувалися на бойовому досвіді та оперативному зворотному зв’язку.

Для реалізації ініціативи Литва та Україна розглянуть можливість залучення додаткових фінансових інструментів, включаючи національні фонди, кошти міжнародних донорів та Європейського Союзу, приватні інвестиції та венчурний капітал.

Протокол про наміри підписали віцеміністерка оборони Литви Віталія Зумярене та заступник міністра оборони України Сергій Боєв на форумі оборонних інноваторів у Вільнюсі в присутності прем’єрок обох країн.

"Програма Brave Lithuania знаменує новий етап співпраці між Литвою та Україною в оборонній сфері. Об’єднавши знання, технологічні можливості та практичний досвід, ми зможемо швидше розробляти та впроваджувати рішення, що підвищують боєготовність наших армій і зміцнюють загальну безпеку. Це інвестиція не тільки в оборону наших країн, а й у безпечніше майбутнє Європи", – сказала Зумярене.

