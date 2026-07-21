Корецкий пригласил главу правительства Литвы посетить Украину

Премьер-министр Сергей Корецкий пригласил своего литовского коллегу Миндаугаса Синкявичюса посетить Украину.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 21 июля, Корецкий провел беседу с премьер-министром Литвы и поблагодарил его за последовательную поддержку Украины. В ходе беседы украинский премьер пригласил своего литовского коллегу посетить Украину в ближайшее время.

Также они обсудили сотрудничество в сфере энергетики: диверсификацию поставок сжиженного газа и поддержку в подготовке к зиме, а также усиление санкционного давления на Россию.

Отдельно премьеры поговорили о развитии оборонного сотрудничества и реализации инициативы Drone Deal.

"Украина возлагает большие надежды на председательство Литвы в Совете ЕС в 2027 году и последовательную поддержку нашей евроинтеграции. Правительство ускорит реализацию необходимых реформ на пути к членству в ЕС", – добавил Корецкий.

В июне Литва и Украина подписали протокол о намерениях по созданию совместной программы Brave Lithuania, направленной на укрепление сотрудничества в разработке и внедрении оборонных инноваций.

Также сообщалось, что Литва выделит дополнительные 4 млн евро на поддержку установки солнечных электростанций и систем накопления энергии в украинских государственных учреждениях.