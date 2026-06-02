Литва надасть 4 млн євро на проєкти з розвитку сонячної енергетики в Україні

Литва виділить додаткові 4 млн євро на підтримку встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії в українських державних установах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Крім того, як поінформували в литовському Міністерстві енергетики, Європейський Союз надасть ще 3 млн євро на такі проєкти.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчунас зазначив, що на цьому етапі програми планується реалізувати 50 проєктів.

"Підтримка Литви сприяє не тільки негайним зусиллям з відновлення, а й побудові безпечнішого енергетичного майбутнього для України. Я радий, що проєкт продовжується і що цього року виділяється ще 4 млн євро з запланованого пакета підтримки. Ми також забезпечили додаткове європейське фінансування для цієї ініціативи у розмірі 3 млн євро", – сказав Вайчюнас.

Минулого року, під час першого етапу програми, Литва виділила на неї 5 млн євро. Очікується, що на обох етапах буде реалізовано близько 80 проєктів.

Вайчюнас також зазначив, що Литва посилила енергетичну допомогу, щоб підтримати Україну у складний зимовий період 2025–2026 років.

Цього року вже виділено понад 6,3 млн євро, тоді як за весь минулий рік – понад 10 млн євро.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив переконання, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості.

Нагадаємо, у квітні віцепрем'єр та міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що партнери України анонсували до Фонду підтримки енергетики додаткові внески на суму приблизно 100 млн євро.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що перший транш із 90 млрд Україна буде спрямовувати "на внутрішнє виробництво захисту", а також – на енергетику.