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Гегсет: США витратили на війну в Ірані понад $37 млрд

Новини — Середа, 22 липня 2026, 07:22 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр оборони США Піт Гегсет розповів, у яку суму обійшлася Сполученим Штатам війна в Ірані.

Про це він повідомив Комітету Сенату з питань асигнувань, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив, що наразі війна з Іраном обійшлася США в близько $37,5 млрд, що на майже $8 млрд більше, ніж за останніми оцінками, оприлюдненими в травні.

Він також наголосив, що законодавцям необхідно терміново затвердити додаткове фінансування Пентагону в розмірі $87 млрд, з яких $67 млрд призначені для операцій на Близькому Сході.

"Без цих коштів ми зіштовхнемося з критичним дефіцитом, який загрожує нашій здатності навіть просто виплачувати зарплату військовослужбовцям, оперативно поповнювати запаси обладнання та боєприпасів, а також безперебійно підтримувати життєво важливі операції", – сказав Гегсет.

Напередодні писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані. 

Також ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.   

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США Іран Близький Схід
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