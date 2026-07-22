Хегсет: США потратили на войну в Иране более 37 млрд долларов

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал, во сколько обошлась Соединённым Штатам война в Иране.

Об этом он сообщил Комитету Сената по ассигнованиям, как цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

Хегсет заявил, что на данный момент война с Ираном обошлась США примерно в $37,5 млрд, что почти на $8 млрд больше, чем по последним оценкам, обнародованным в мае.

Он также подчеркнул, что законодателям необходимо срочно утвердить дополнительное финансирование Пентагона в размере $87 млрд, из которых $67 млрд предназначены для операций на Ближнем Востоке.

"Без этих средств мы столкнемся с критическим дефицитом, который угрожает нашей способности даже просто выплачивать зарплату военнослужащим, оперативно пополнять запасы оборудования и боеприпасов, а также бесперебойно поддерживать жизненно важные операции", – сказал Хегсет.

Накануне сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не считает необходимым, чтобы Конгресс голосовал за санкционирование войны в Иране.

Также СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.