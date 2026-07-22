США нанесли очередную серию ударов по Ирану и сообщили, что именно стало целями

Центральное командование США (CENTCOM) завершило одиннадцатый раунд ударов по Ирану.

Об этом CENTCOM сообщило в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в CENTCOM, американские военные нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, авиационным ангарам, складам беспилотников и военной логистической инфраструктуре.

Они подчеркнули, что цель удара – дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

"В течение последних трех месяцев Иран атаковал более 30 коммерческих судов, проходивших через эту международную водную артерию, которая имеет жизненно важное значение для региональной и мировой торговли. Эти безосновательные атаки поставили под угрозу сотни невинных моряков и подорвали свободу судоходства", – отметили в США.

В CENTCOM подчеркнули, что, несмотря на иранскую агрессию, Ормузский пролив остается открытым для прохождения торговых судов.

"С начала мая силы CENTCOM содействовали прохождению примерно 900 торговых судов и 450 млн баррелей сырой нефти", – добавили в заявлении.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на данный момент война с Ираном обошлась США в около $37,5 млрд, что почти на $8 млрд больше, чем по последним оценкам, обнародованным в мае.

Накануне сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не считает необходимым, чтобы Конгресс голосовал за санкционирование войны в Иране.

Также СМИ отметили, что президент США приближается к решающему перепутью в войне с Ираном, при этом официальные лица видят лишь два возможных исхода: добиться нового 10-дневного перемирия или начать совместную с Израилем масштабную военную операцию, чтобы заставить Тегеран капитулировать.